Francia, il Lione vola con Fonseca: 8 vittorie in 11 partite per il portoghese

Mentre il Milan continua ad inciampare in campionato, Paulo Fonseca, ex tecnico rossonero, ha trovato la sua dimensione ideale in Francia: il tecnico portoghese, con le sue 8 vittorie nelle prime 11 partite ufficiali al Lione, diventa il terzo allenatore a raggiungere questo score dopo Domenech nel 1988 e Houllier nel 2005.

Fonseca aveva preso il Lione sesto in classifica, ora l'ha portato in quarta posizione in Ligue 1 a due punti dal secondo posto (quattro punti se il Marsiglia dovesse vincere la sfida di questa sera col Tolosa).