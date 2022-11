Francia, Lloris: "Impossibile non pensare alla maledizione dei campioni in carica"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hugo Lloris, portiere e capitano della Francia, ha presentato in conferenza stampa il Mondiale dei Bleus, parlando anche della maledizione dei campioni in carica, che dal 2010 in poi, nella competizione successiva, sono sempre stati eliminati ai gironi: "Non possiamo non pensarci. Se succede tre volte significa che ci deve essere un motivo. L'allenatore e il suo staff hanno preparato la squadra migliore possibile, anche se ci sono degli infortunati. Il gruppo presente avrà la responsabilità di rappresentare al meglio il calcio francese. Essere campioni in carica significa essere una squadra da battere e lo abbiamo visto negli ultimi anni, riteniamo che gli avversari siano ancora più motivati all'idea di affrontarci. Nelle prime partite c'è anche il pericolo della freschezza e gli incidenti possono capitare. L'obiettivo è comunque prepararsi bene".