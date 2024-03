Francia o Algeria? Adli ha scelto i transalpini e fa chiarezza sulla sua decisione

Nella sua intervista concessa a SportWeek Yacine Adli ha toccato anche il capitolo nazionale. Nei mesi scorsi si pensava che il centrocampista del Milan potesse scegliere di rappresentare l'Algeria, ma ha invece scelto la Francia. Il numero 7 rossonero, dopo che alcune sue dichiarazioni sono state mal interpretate, fa chiarezza sull'argomento con un post sul suo profilo Twitter.

"Per chiarire le mie ultime dichiarazioni ed evitare di rispondere a menzogne sul mio conto, ci tengo a tornare su alcuni punti

1. Ho detto che il mio obiettivo era quello di giocare al massimo livello e ciò non significa che la nazionale algerina non sia il massimo livello, ma semplicemente che la sfida è più grande per me se voglio essere convocato dalla Francia.

2. ⁠Ho detto di aver avuto una discussione con il ct Belmadi con il quale ho parlato a lungo di più argomenti, ma molto poco di calcio, ho detto che a mio avviso la sua partenza sarebbe stata una perdita per la nazionale. Ma non ho mai detto che la sua partenza avrebbe cambiato qualcosa nella mia decisione come non ho mai detto a qualcuno che avrei voluto una convocazione in precedenza.

3. ⁠Ho preferito essere onesto e trasparente sulla mia decisione piuttosto giocarmi la carta dell’indecisione, non sono che un calciatore con i miei obiettivi e che riesca a raggiungerli o meno ciò non cambierà nulla alla mia persona.

4. ⁠Inutile dire che le porte della nazionale siano aperte o no per me. Con le mie dichiarazioni si sono chiuse qualunque cosa accada. Sono orgoglioso e soprattutto ho una sola parola da dire, probabilmente alla mia parte algerina. Che la pace sia con voi".