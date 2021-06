Francia, Olivier Giroud raggiunge la nazionale a Clairefontaine

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea in scadenza di contratto, è nel mirino del Milan. In questi giorni si sta trattando con il francese per portarlo in rossonero: Olivier piace tanto alla dirigenza e il dialogo per provare ad arrivare ad un accordo sull'ingaggio prosegue. Intanto l'esperto centravanti, fresco vincitore della Champions League con i Blues, è arrivato Clairefontaine nel ritiro della nazionale francese in vista dell'Europeo che inizierà la prossima settimana.

Nos 3 vainqueurs de la Champions League avec Chelsea ont rejoint l'équipe !



On monte le son pour écouter l'accueil réservé à N'Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma 🤗 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/dcrho8Mqdd — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 1, 2021