Franck Kessie: il miglior centrocampista del Milan nel 2020

La crescita esponenziale nel 2020 di Franck Kessie è stata impressionante: il centrocampista rossonero ha raggiunto livelli altissimi di rendimento, diventando un punto fermo del Milan di Stefano Pioli. Il tecnico milanista non riesce a fare a meno di lui, basti pensare che negli ultimi 12 mesi l'ivoriano ha saltato solamente quattro partite ufficiali (due in Serie A, una in Coppa Italia e una in Europa League). Il "Presidente" (così viene chiamato nello spogliatoio rossonero) ha preso in mano il centrocampo del Milan e ora in via Aldo Rossi sono già al lavoro per blindarlo (il suo contratto scade nel 2022).