Fratini su Terracciano: "Ottimo acquisto da parte del Milan, è un prospetto molto interessante"

Il Milan ha battuto la Roma per 3-1 grazie a tre gol francesi e ha consolidato il terzo posto in classifica, cruciale per la qualificazione in Champions League dell'anno prossimo. La redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Michele Fratini, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Che tipo di apporto può portare Terracciano al Milan?

“È un prospetto molto interessante. Ottimo acquisito da parte del Milan. Già al Verona, quando chiamato in causa, rispondeva presente. Sapevo che c’erano diversi club di livello su di lui. Ottimo colpo dei rossoneri”.