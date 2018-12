Gennaro Gattuso e Marco Baroni si sono affrontati oggi per la prima volta in Serie A. I due allenatori si erano già sfidati due volte in Serie B quando il tecnico calabrese allenava il Pisa mentre Baroni sedeva sulla panchina del Benevento nella stagione 2016/17. In quell'occasione fu Baroni a vincere entrambe le partite.