Fullkrug e il dito rotto: "Lo è ancora ma va bene. è gestibile"
MilanNews.it
Durante la puntata odierna di Sportmediaset, è stata mostrata in esclusiva un'intervista rilasciata dal nuovo numero 9 del Milan Niclas Fullkrug. Queste le sue parole:
Sull'arrivo al Milan - "È difficile da dire ma ovviamente è un momento molto speciale, sono felice che il club mi abbia dato la fiducia di essere considerato un buon calciatore e di poter giocare in una grande squadra come questa perchè posso farlo e loro ci credono. È come se l'anno e mezzo precedente non fosse stato buono ma ora mi sento così bene ad essere qui, l'energia è così positiva, la mentalità è così postivia e mi godo il momneto"
Sul dito rotto - "Il dito è ancora rotto (ride ndr.), ma va bene, è gestibile"
