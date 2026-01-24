Fullkrug innamorato dei tifosi: “Accoglienza calorosa. San Siro incredibile”

Nel canale YouTube della Serie A, è stato pubblicato un video in cui Fullkrug parla della sua avventura appena iniziata a Milano. Queste le sue parole:

"La partita in trasferta è stata speciale perchè ho sentito già che la squadra era felice di avermi in campo per il modo in cui gioco, è stata una sensazione molto bella e poi ovviamente l'accoglienza calorosa dei tifosi a San Siro è stata incredibile. Hanno dimostrato di avere davvero tantissimi sentimenti nei miei confronti e di volermi dare un caloroso benvenuto. L'ho sentito ed è stato molto positivo e speciale per me"