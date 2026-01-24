Fullkrug sicuro: “Penso di essere adatto al Milan. Ho parlato tanto con Bierhoff”
Nel canale YouTube della Serie A, è stato pubblicato un video in cui Fullkrug parla della sua avventura appena iniziata a Milano. Queste le sue parole:
"Ho fatto una lunga chiacchierata con Oliver Bierhoff e lui mi ha detto quello che sento, è magico giocare per questo club. È un club davvero grande con uno stadio incredibile, giocatori incredibili, grandi nomi del passato, grandi nomi oggi e questo mi rende orgoglioso e mi fa sentire grato di essere qui a giocare per questo club, di indossare questa maglia. Penso di essere molto adatto perchè non c'era quel tipo di giocatore che sono, abbiamo molta qualità, a me piace stare dove fa male, mi piace stare in area vicino alla porta, andare nei duelli difficili, tenere la palla per la squadra, fare lavoro sporco"
