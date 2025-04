Furlani all'inaugurazione del MSC Terminal a Miami, Tuttosport: "Questione Ds rimane in standby"

Nella giornata di oggi Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, si troverà a Miami, in Florida negli Stati Uniti, e sarà ospite all'inaugurazione del MSC Miami Cruise Terminal. La compagnia navale italo-svizzera è sponsor rossonero ormai dal 2023 e dall'anno scorso il suo logo compare anche sulle maniche della prima squadra, femminile e Primavera. Questa è la ragione del viaggio oltreoceano del dirigente rossonero che, già che c'è, potrebbe incontrare anche Gerry Cardinale.

Il vertice, se ci sarà, potrebbe essere incentrato sugli aggiornamenti relativi alla scelta del nuovo Ds che al momento è una ricerca sospesa, dopo la brusca interruzione delle trattative con Fabio Paratici. Tuttosport oggi recita: "Furlani, missione Usa. La questione Ds rimane in standby". I nomi sul tavolo rimangono due: quello di Igli Tare, ex Lazio, e quello di Tony D'Amico, ex Verona e oggi all'Atalanta da un paio di stagioni. Più distaccati i profili di Manna e Sartori, rispettivamente impegnati con Napoli e Bologna.