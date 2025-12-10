Furlani, Allegri, Leao, Modric e non solo: grande successo per la festa di Natale del settore giovanile del Milan. I dettagli

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, le squadre maschili e femminili del Milan si sono date appuntamento oggi a San Siro per la Festa di Natale del Settore Giovanile, divenuto ormai un tradizionale un momento di incontro, gioco e condivisione che ha riunito l’intera famiglia milanista.

I giovani calciatori e le giovani calciatrici rossoneri hanno partecipato a un percorso a tappe ricco di sorprese all’interno dello stadio.

LE TRE TAPPE

La prima tappa, ad impronta Fondazione Milan, ha visto la presenza di quattro speciali “aiutanti”: Mike Maignan, Ruben Loftus-Cheek, Monica Renzotti e Nadin Sorelli. I calciatori e le calciatrici della Prima squadra hanno raccolto i giocattoli destinati agli Ospedali pediatrici di Milano, frutto delle donazioni effettuate nel periodo natalizio dagli atleti e dalle atlete alla Puma House of Football -Centro P.Vismara e dalla squadra Milan Futuro.

La seconda tappa, all’insegna dell’adrenalina e del divertimento, ha coinvolto tutte le squadre in una sfida su un biliardino di dimensioni record, con 11 stecche. Da una parte la squadra di Leão e Kyvag, dall’altra quella di Modrić e Park.

Nella terza tappa i giovani rossoneri hanno potuto entrare nello spogliatoio del Milan, dove sono state consegnate loro le sciarpe ufficiali rossonere, prima di vivere l’emozione del tunnel di San Siro, dove ad attenderli per i tradizionali high five c’erano tutti i calciatori e le calciatrici delle Prime Squadre maschile e femminile.

LA SECONDA PARTE DELL'EVENTO

La seconda parte dell’evento, presentata dall’immancabile Germano Lanzoni in arte Gegio e dalla giornalista Romina Minadeo è stata caratterizzata dagli interventi dei dirigenti del Club. Dopo il saluto dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, sono intervenuti il Responsabile del Settore Giovanile Maschile Vincenzo Vergine, il responsabile di Milan Futuro Jovan Kirovski e il Responsabile del Settore Giovanile Femminile Gianfranco Parma, che hanno sottolineato il valore formativo, educativo e identitario del percorso dei giovani rossoneri oltre al Progetto Milan Futuro, che ha come principale obiettivo la crescita dei giovani talenti. Nell’ultima parte della serata sono saliti sul palco anche gli allenatori delle Prime Squadre, Massimiliano Allegri e Suzanne Bakker, insieme ai calciatori e alle calciatrici Matteo Gabbia, Davide Bartesaghi, Alexis Saelemaekers, Angelica Soffia, Chante’ Dompig e Giorgia Arrigoni. Tutti i partecipanti hanno risposto alle domande dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici del Settore Giovanile, dando vita a un momento ricco di curiosità, sorrisi e aneddoti, che ha rafforzato ancora di più il senso di appartenenza alla famiglia rossonera.