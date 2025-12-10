Sabatini: “Rabiot svolta il Milan. Secondo tempo da grande squadra, altro che brutto gioco…”

Nel post partita di Torino Milan, posticipo di Serie A giocatosi nel giorno dell'Immacolata e vinto dai rossoneri con una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2, il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato la partita nel suo canale YouTube e la prestazione di alcuni singoli, tra i quali l'autore del primo gol rossonero Adrien Rabiot. Questo il suo commento:

“A proposito delle prestazioni dei singoli, è naturale elogiare il giocatore che da la svolta al Milan in campionato, e questo ormai è risaputo, ovvero Rabiot che con un tiro dai 30 metri, sorprende il portiere che non poteva fare niente su un tiro imparabile. Con quel gol Rabiot ha suonato la carica per tutta la squadra che ha iniziato a giocare a calcio dopo mezz’ora in cui era rimasto a guardare. In quel momento si è fatto male anche Leao e quindi il Milan si è ritrovato a giocare con Nkunku e Loftus-Cheek dietro, i soliti giocatori di una rosa evidentemente ridotta ai minimi termini. In quel momento però il Milan è rinato come squadra, ha inizato a giocare con convinzione la fine del primo tempo e tutto il secondo tempo. Il secondo tempo il Milan lo ha giocato ad altezza Inter e Napoli, cioè da grande squadra. Tutti dicono che nelle corde di Allegri non c’è il bel gioco, ma nel secondo tempo non mi è sembrato”