Furlani negli States da Cardinale: può essere il giorno zero nella pianificazione del nuovo Milan

vedi letture

Il giorno zero nella pianificazione del nuovo Milan. Il viaggio di Giorgio Furlani negli Stati Uniti per incontrare Gerry Cardinale potrebbe servire proprio a questo, per mettere le basi di quello che comincerà a nascere già a partire dalle prossime settimane.

Saranno tanti i temi che si toccheranno in questo incontro, al punto che non esiste un vero e proprio ordine del giorno, anche se c'è un argomento più importante rispetto a tutti gli altri, ovvero quello relativo al direttore sportivo. La scelta sembrerebbe essere imminenti dopo i colloqui di Londra, ma avendo il potere di firma l'amministratore delegato vuole dire la sua prima di ratificare ogni forma di accordo, che con ogni probabilità sarà con Igli Tare, anche se non è ancora da eliminare del tutto il nome di Fabio Paratici