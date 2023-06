Furlani ringrazia Maldini e Massara: "Hanno avuto un ruolo importante per arrivare al 19° scudetto. Ci dispiace vederli andare via"

MilanNews.it

Girogio Furlani, ad rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto prima di tutto salutare e ringraziare Paolo Maldini e Frederic Massara: "Per prima cosa voglio dire grazie a Paolo e Ricky ed esprimere la gratitudine di tutti i collaboratori del Milan per il loro rilevante contributo al Club in questi anni. Paolo è stato fra più grandi giocatori di sempre e come dirigente, insieme a Ricky, ha giocato un ruolo importante per conseguire il nostro 19° scudetto. Ci dispiace vederli andare via".