Furlani su Igli Tare: "Scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti"

Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Con una nota pubblicata pochi minuti fa sui propri canali ufficiali, il club rossonero ha ufficializzato l'ingaggio del dirigente albanese, reduce da due anni di stop dopo 15 alla Lazio. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai canali tematici del Milan dall'AD Giorgio Furlani e da Tare stesso.

L'Amministratore Delegato di AC Milan, Giorgio Furlani, ha dichiarato: "Siamo felici di accogliere Igli Tare nella famiglia rossonera. La scelta giusta da cui ripartire: competenza, determinazione e valori forti, unite a una solida conoscenza del calcio italiano e una visione internazionale, lo rendono la figura ideale per contribuire al rilancio del Club, attraverso lo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso".

Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, ha commentato: "Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa".