Futuro come allenatore? Ibra: "Voglio godermi la vita in maniera diversa"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, il giorno dopo l'amichevole a Chicago vinta contro il Real Madrid, è stato ospite del programma sportivo First Take su ESPN per parlare della tournée rossonera, di Pulisic, della sua nuova esperienza da dirigente e della MLS in generale. Le dichiarazioni di Ibrahimovic.

Vorresti fare l’allenatore? “Fare l’allenatore non è facile. Quando da calciatore diventi allenatore devi ripartire da zero e fare un passo alla volta, da una squadra piccola o dalle giovanili. Per me fare questo passo sarebbe stato troppo grande. Da giocatore già non avevo molto tempo libero e immagina come sarebbe stato da allenatore. E io voglio godermi la vita anche in una maniera diversa”