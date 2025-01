G.Galli: "A me piaceva Fonseca, proprio come gestione, come lavoro..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l'ex Milan Giovanni Galli ha detto la sua sulla scelta del club rossonero di puntare su Sergio Conceiçao dopo l'esonero di Paulo Fonseca, arrivato nella giornata di lunedì all'indomani del pareggio in campionato contro la Roma:

"Adesso la scelta è andata su Conceiçao e credo che anche in questa circostanza, voglio dire, aldilà di tutto a me piaceva Fonseca, proprio come gestione, come lavoro...Purtroppo non sono arrivati i risultati. Conceiçao è un uomo probabilmente ad hoc in questo momento, perché è un uomo che ha un carattere forte, ma è anche un uomo che arriva da un'esperienza, quella del Porto, dove i calciatori vengono presi, vengono fatti crescere e poi venduti. E Conceiçao è un bravo allenatore, ha un carattere forte, forma, costruisce i giocatori, e credo questo che sia, per il Milan di oggi, l'ideale".