G. Galli: "Il progetto Milan cambia troppo velocemente, non so se riuscirà ad arrivare in Champions"

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato dell'attuale situazione in casa rossonera: "Nel Milan ci sono giocatori che hanno vissuto quattro direzioni: Galliani, Mirabelli, Leonardo, Maldini e Boban. Il progetto cambia troppo velocemente. Giampaolo è l’ideale per i giovani, ma io non so se questo Milan riuscirà ad arrivare tra le prime quattro. Ho grandi dubbi".