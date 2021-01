G. Galli: "Se il Milan prende anche il difensore si rafforza davvero tanto"

Giovanni Galli, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato del Milan e del suo mercato di gennaio: "Vedendo quel che hanno fatto ora è davvero un serio candidato allo scudetto. Se prima c'era il dubbio, considerato che si tratta di una squadra giovane che non era partita con l'idea di vincere, adesso la realtà è un'altra. Anche perchè poi, strada facendo, si crea anche quella chimica giusta che ti porta a fare grandi risultati. Il mercato? Se prende anche il difensore centrale, si è rafforzato davvero tanto. Si è mosso con grande saggezza. Mandzukic e poi un giocatore strutturato in mezzo al campo come Meitè, l'alternativa in difesa... tutte mosse con cui i rossoneri hanno alimentato ancor di più questa possibilità di provare a vincere il campionato".