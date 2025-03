Gabbia a DAZN: "Abbiamo fatto una bella settimana di allenamenti: dobbiamo dimostrarlo"

Il Milan scende in campo a San Siro per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri sfidano il Como di mister Cesc Fabregas che è una delle squadre rivelazione della competizione. Se il Diavolo vuole alimentare le sue speranze, a oggi remote, di Champions League o comunque quelle di un piazzamento europeo, non c'è altro risultato se non quello della vittoria, anche per trovare un po' di continuità che è sempre mancata in questa stagione. Nel pre-partita, ai microfoni di DAZN, è intervenuto MAtteo Gabbia, difensore rossonero.

Come sta il Milan?

"Il mister è molto bravo a trasmetterci quello che vuole. Abbiamo fatto una bella settimana di allenamenti e ora dobbiamo cercare di dimostrarlo in campo contro un avversario difficile. Noi siamo concentrati, vogliosi e focalizzati per fare il meglio possibile"

Che tipo di risposta deve dare il Milan?

"Dobbiamo dare risposte ogni volta che giochiamo, questo ce lo impone la nostra maglia. Saremo soddisfatti se metteremo in campo il 100% e se vinceremo la partita che è quello che vogliamo, se faremo una prestazione da squadra unita e compatta"