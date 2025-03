Gabbia: "Ci stanno mancando tante cose, obiettivo è quello di migliorare i nostri difetti"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto così in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio, valido per la 27esima giornata di Serie A e terminato 1-2 per i biancocelesti. Questo un estratto delle sue parole:

Perché anche stasera avete fatto fatica?

"Dipende da come giochiamo il pallone, da come gestiamo il pallone, da come giriamo con compattezza per essere messi bene anche quando perdiamo palla. Quest'anno ci stanno mancando queste cose. Capisco che anche questo sembra banale, ma l'obiettivo nostro è cercare di migliorare i nostri difetti".

