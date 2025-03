live mn Gabbia: "Stiamo male. Ovvio che in spogliatoio in clima non sia buono"

vedi letture

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio, valido per la 27esima giornata di Serie A e terminato 1-2 per i biancocelesti.

Segui in diretta le parole di Gabbia con il live testuale su MilanNews.it.

-------

Come state vivendo questo momento?

"Male, ovviamente. È anche difficile parlarne e la situazione non è positiva, difficile trovare risposte. Ovvio che in spogliatoio il clima non sia buono, c'è amarezza, ma dobbiamo cercare di resettare come ogni volta dopo una partita che non va, con fiducia. Sembra una frase fatta, ma dobbiamo far sì che la stagione termini in maniera diversa".

Cosa ti preoccupa di più?

"Che non stiano arrivando risultati. La cosa che dobbiamo cercare è di rimanere compatti, cercando di terminare questa stagione con orgoglio".

Cosa dici ai tifosi?

"Non mi sento di fare proclami. Dobbiamo fare meglio: se i risultati arrivano, il clima a San Siro è diverso. In questa situazione ci siamo arrivati noi e dobbiamo cercare di uscirne".

Perché anche stasera avete fatto fatica?

"Dipende da come giochiamo il pallone, da come gestiamo il pallone, da come giriamo con compattezza per essere messi bene anche quando perdiamo palla. Quest'anno ci stanno mancando queste cose. Capisco che anche questo sembra banale, ma l'obiettivo nostro è cercare di migliorare i nostri difetti".

Termina qui la conferenza.