Gabbia: "Dobbiamo essere razionali e capire che questa è una partita che fa parte di un percorso"
Al termine di Juventus-Milan 0-0 Matteo Gabbia è stato intervistato da DAZN. Queste le sue dichiarazioni:
“Dei rimpianti in questo momento ce ne facciamo poco. Dobbiamo prendere il positivo che c’è stato nella gara di oggi, analizzare col mister le cose da migliorare. Avevamo contro una squadra valida e forte, dobbiamo essere razionali e capire che questa è una partita che fa parte di un percorso. Non siamo contenti al 100% perché volevamo vincere ma abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo. Il rigorista oggi era Pulisic e l’ha tirato lui. Poi capita a tutti di sbagliare ma è un giocatore fenomenale che determina con gol e con gli assist e che dà sempre il 100%. Può succedere anche a lui di sbagliare un tiro, non c’è nessun problema”.
