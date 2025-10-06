Gabbia ed il rigore di Pulisic: "Capita a tutti di sbagliare, resta un giocatore fenomenale"

Al termine di Juventus-Milan 0-0 Matteo Gabbia è stato intervistato da DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

Sul rigore sbagliato da Pulisic:

"Il rigorista oggi era Pulisic e l’ha tirato lui. Poi capita a tutti di sbagliare ma è un giocatore fenomenale che determina con gol e con gli assist e che dà sempre il 100%. Può succedere anche a lui di sbagliare un tiro, non c’è nessun problema”.