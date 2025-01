Gabbia su Conceiçao: "Cerca di portare tutti a un livello più alto"

Amazon Prime Video prima della gara di Champions League contro il Girona ha mandato in onda un'intervista registrata con il centrale difensivo rossonero Matteo Gabbia attraverso 46 foto rappresentative della sua carriera.

Le parole di Matteo Gabbia su mister Sergio Conceicao: "In lui ho visto l’esigenza personale di essere la versione migliore di sé ed è una cosa che esige anche degli altri: cerca di portare tutti a un livello più alto. Dice quello che pensa e lo fa per stimolarci: dobbiamo mettere sul campo quello che dice, lo fa per spronarci e portarci a un livello più alto"