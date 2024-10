Galeone: "Allegri al Milan? Con Ibrahimovic non si è lasciato con baci e abbracci"

vedi letture

In vista di Milan-Napoli di stasera, Giovanni Galeone ha dichiarato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “A San Siro sarà una bella partita, Conte ha a disposizione un’ottima rosa, per esempio ha Buongiorno che tecnicamente è meglio di Kim. Allegri al Milan? Con Ibrahimovic non si è lasciato con baci e abbracci, lo vedo bene più all’estero. Il Milan non è ancora una squadra ma ha 7-8 singoli molto forti”.

