Galeone contro Sacchi: "Non ne azzecca più una. Fossi in Conte mi toccherei l'argenteria"

Uno degli sponsor e difensori di Massimiliano Allegri, da sempre, è l'ex tecnico Giovanni Galeone che, per il tecnico livornese suo pupillo, ha sempre speso parole dolci e in difesa del suo operato. Questa mattina Galeone è stato intervistato sulle pagine di Libero e ha affrontato la situazione panchine di diverse realtà: è partito dalla Nazionale con Gattuso, ha continuato con Allegri al Milan ed è arrivato a Gasperini passando da Napoli, Inter e Juventus. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Giovanni Galeone attacca Arrigo Sacchi e le sue opinioni in merito all'esito della scorsa stagione: "Non ne azzecca più una, Arrigo. Ha detto che l’Inter poteva fare i triplete e, ora, sostiene che il Napoli è vicinissimo al bis tricolore. Fossi in Conte mi toccherei l’argenteria".

Poi le parole sui nuovi acquisti del Napoli: "De Bryune è un giocatore internazionale, Lucca un ragazzone utile al gioco di Conte. Previsioni di Sacchi a parte, è la favorita".