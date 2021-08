Galli: "Il Milan sta lavorando bene, con una politica chiara"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "E il Milan ha preso Giroud che è particolare; conta per come sa giocare con la squadra e per la squadra, non per i gol che segna. Giroud è come Ibra e il Milan sta lavorando bene, con una politica chiara e figure e compiti ben definiti a livello dirigenziale. Poi c’è Pioli: gli imputavano il rendimento al secondo anno, stavolta ha fatto anche meglio della prima stagione. Sarà un campionato strano, il ritorno del pubblico cambierà tutto e il Milan ha il vantaggio di giocare leggero. Il percorso di crescita continua"