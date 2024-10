Galli rammaricato: "Con un approccio differente forse saremmo a parlare di un altro risultato"

vedi letture

Nel post partita di Bayer Leverkusen-Milan, l'ex rossonero Filippo Galli è intervenuto negli studi di Milan TV per commentare la prestazione della squadra di Paulo Fonseca:

"Questa squadra deve iniziare ad imparare a non concedere tutti questi minuti iniziali, quasi un tempo, agli avversari. Perché poi quando li concedi ad una squadra come il Bayer rischi di andare sotto. È vero sei andato sotto al 51esimo, poi c'è stata subito la reazione, meritavamo senz'altro il pareggio, però poi ecco, c'è un po' il ramarrico ecco per questa squadra, per quello che ha dimostrato nel secondo tempo. Certamente con un approccio differente forse saremmo qui oggi a discutere di un'altra partita, se non altro di un altro risultato".