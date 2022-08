Galliani: "Berlusconi ora pensa solo alle elezioni e al Monza. Ama sempre il Milan"

MilanNews.it

Adriano Galliani, ad del Monza, si è così espresso a Tuttosport sul presidente Belrusconi: "Se il presidente Berlusconi è distratto dalla campagna elettorale? In questo momento pensa solo alle elezioni e al Monza, ma non so se in quest’ordine perché è diventato supertifoso del Monza. Ama sempre il Milan, ma ora il Monza è entrato nel suo cuore".