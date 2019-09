Galliani: "Con Berlusconi un club modello: in C solo di passaggio"

Gli obiettivi sono sempre gli stessi, e Adriano Galliani, Ad del Monza, non si nasconde. Anzi, si ripete. Come riporta il Giornale di Monza, nel corso della presentazione della squadra che si è tenuta ieri in città, proprio Galliani si è così espresso: "In Serie C siamo solo di passaggio. Vogliamo andare in B e, nel giro di 24 mesi, raggiungere la Serie A con il nostro Monza. Non dovete ringraziare me per quanto stiamo facendo. Io ci metto la mia grande passione, ma i soldi sono di Silvio Berlusconi che è oggi il primo tifoso della squadra. E’ grazie a lui se il Monza diventerà una società modello, capace di vincere e di imporre il proprio gioco, ma sempre rispettando gli avversari e le regole del fair-play".