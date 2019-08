Galliani: "Ho scolpita nella mente l'esultanza al gol di Zapata nel derby"

Adriano Galliani, ex a.d. rossonero attualmente al Monza con lo stesso ruolo, è stato intervistato dal "Corriere della Sera" e ha ricordato il gol di Zapata nel derby del 2017, quando il Milan era già passato in mano cinese: "Ho scolpita nella mente l’esultanza al gol di Zapata al 95’ nel derby, prima partita dell’era cinese. Ero in un ristorante in Brera e rovesciai piatti e bicchieri. Questo per dire che nonostante non ricopra più cariche all’interno del Milan la passione per i colori è rimasta immutata".