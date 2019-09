Galliani: "Lo scudetto lo possono vincere tre squadre. Ancelotti? Sarebbe una gioia per Napoli"

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, è stato intervistato da Sky Sport 24 a margine del FIFA the Best e ha parlato della corsa al titolo in Italia: "Lo Scudetto lo possono vincere tre squadre, vedo una lotta più serrata quest'anno. Ancelotti può vincere col Napoli? Sarebbe una gioia per una città che ha vissuto tanti problemi, sarebbe una cosa carina".