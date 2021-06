Galliani: "Mi dispiace per Locatelli e Pessina, due giocatori del nostro settore giovanile"

L'ex AD del Milan Adriano Galliani, oggi dirigente del Monza, è intervenuto durante Calciomercato - L'Originale su Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni su Pessina e Locatelli, prodotti del settore giovanile rossonero: “Quali giocatori della Nazionale guardo con piacere? Il cuore batte lì… Gigio, Locatelli, Pessina. Tutti ragazzi nostri a cui sono legato affettivamente. Pessina lo pagammo 30mila euro, quel giorno decisi di aiutare i dipendenti del Monza che non prendevano gli stipendi da mesi. Il Monza purtroppo fallì il primo luglio del 2015, Pessina dopo un derby con l’Inter venne al Milan. Mi dispiace tanto, io sono amico col papà e col nonno. Mi dispiace tanto per due giocatori del nostro settore giovanile, anche Locatelli, che noi a undici anni riuscimmo a portare via dall’Atalanta… Sono bei ricordi”.