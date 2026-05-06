Galliani ricorda Beccalossi: "Era un talento unico. Perdo un amico"

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Adriano Galliani ha voluto ricordare Evaresti Beccalossi nel giorno della sua scompara. A riportare le dichiarazioni dell'ex amministratore delegato del Milan, oggi senatore di Forza Italia, i colleghi di Sportmediaset:

"Quello che è successo mi addolora profondamente. Indimenticato fuoriclasse nerazzurro, con lui perdo un amico. Il nostro legame risale alla stagione 1985-86 quando giocava nel mio Monza e il suo sinistro fatato e il suo estro purissimo incantavano i brianzoli. Caratteristiche che hanno reso Evaristo protagonista della storia del calcio italiano. Era un talento unico, capace di accendere la fantasia dei tifosi con una sola giocata. Alla sua famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze, nel ricordo di un uomo di sport che ha dato tanto al nostro calcio e alle mie città"