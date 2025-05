Galliani: "Siamo italiani, tifiamo Inter. Chiunque uomo di calcio italiano non può che tifare per l'Inter"

Ospite della cena di gala della UEFA con le delegazioni di PSG e Inter c'era anche Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza con un lunghissimo passato come dirigente del Milan sotto la gestione Berlusconi. Ecco le sue parole intercettate dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

"Una gara secca non ha mai un pronostico. Non è un torneo come il campionato. Può succedere di tutto. Il discorso di Marotta? Bel discorso forte, tosto, Beppe è positivo. Ed è giusto che lo sia".

Per chi farà il tifo?

"Siamo italiani, tifiamo Inter. Chiunque uomo di calcio italiano non può che tifare per l'Inter"

LE ULTIME SULLA FORMAZIONE DELL'INTER - Con pochissima pretattica, il tecnico piacentino nella rifinitura di questo pomeriggio ha provato quello che dovrebbe essere l’undici di partenza per la gara di domani: Pavard con Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer. Dumfries e Dimarco larghi, terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan a centrocampo dietro a Thuram e Lautaro. Presente, oltre alla dirigenza nerazzurra, anche il tifoso nerazzurro Ignazio La Russa, presidente del Senato che ha salutato il presidente nerazzurro Beppe Marotta. In tribuna stampa anche diversi ex calciatori, non solo interisti: oltre a Pandev e Vieri c’è anche Alexandre Pato.