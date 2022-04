Galliani: "Siamo stati molto vicini a Lippi, poi l'affare non è andato in porto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato a DAZN, Adriano Galliani ha raccontato un retroscena sulla panchina rossonera: "Lippi è un amico e con lui mi sono incontrato. È come con le signore, ci sono storie che non vanno a buon fine. Siamo stati molto vicini, poi l'affare non è andato in porto. E' un rimpianto, ma alla fine abbiamo avuto in quel periodo tanti grandi allenatori".