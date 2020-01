Tifosi e non solo: come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi a San Siro ci saranno anche tanti ex. Da Galliani a Seba Rossi, Eranio, Nocerino e Tassotti: tutti allo stadio per vedere dal vivo il nuovo esordio di Ibrahimovic con il Milan. In tribuna dovrebbe esserci anche la compagna di Ibra, Helena, con i due figli della coppia.