Gandini: "Il Fair Play Finanziario ha portato una polarizzazione di risorse"

Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha parlato a Radio Sportiva del Fair Play Finanziario e dei correttivi da apportare in Europa: "Così come è stato applicato il financial fair play ha portato la conseguenza non desiderata di una polarizzazione delle risorse e del 'vincono sempre gli stessi'. Il sistema attuale permette investimenti solo in caso di cambio di proprietà. Credo che sia obbligatorio per i club europei trovare un sistema che permetta ai capitali di entrare. Una UEFA lungimirante, in accordo con la ECA, dovrà trovare dei correttivi".