Ganz: "Oggi brutta prestazione, cerchiamo di migliorare. Teniamoci stretti questi tre punti"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, l'allenatore del Milan Femminile, Maurizio Ganz, ha parlato così della vittoria di oggi contro la Florentia: "Si sa che la prima partita del campionato è sempre la più difficile. Si è visto un gioco abbastanza lento, delle imprecisioni, degli stop sbagliati, tante conclusioni, davanti al portiere, sbagliate. Dobbiamo essere capaci di giocare meglio e giocare assieme, perché mi sembrava che ognuno giocasse per i fatti propri. Quindi ancora tante cose da migliorare. Teniamoci questi tre punti, che vanno bene. La prestazione di oggi è stata sotto tono in tanti aspetti. Mi dispiace per Miriam Longo, che si è fatta male, ma fino a quel momento stava disputando una grandissima gara. In settimana duro lavoro, cercando di cambiare qualcosa, cercare di giocare assieme e cercare di chiudere la partita quando va chiusa, senza aspettare di sbagliare 7-8 gol, anche se oggi loro non ci hanno mai tirato in porta. Teniamoci stretti questi tre punti".