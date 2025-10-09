Garlando: "L’abbonato del Milan che si è comprato anche Milan-Como, deluso come Rabiot, vede il match saltare come un canguro fino in Australia"
Luigi Garlando, giornalista, si è così espresso all'interno della sua rubrica 'La Sveglia' sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Milan-Como a Perth: "Torna in mente la scena di quel western in cui Terence Hill tira fuori la colt e prende a sberle ripetutamente il pistolero sbalordito. "Non c’hai capito niente, vero? Te lo rifaccio". Altri sberloni. Ecco, di questi tempi, lo spettatore di sport sembra quel pistolero. Schiaffi da tutte le parti. L’abbonato del Milan che si è comprato anche Milan-Como, deluso come Rabiot, vede il match saltare come un canguro fino in Australia.
Paf! (suono dello sberlone nei fumetti). Presto sarà necessario accendere mutui bancari per far fronte al caro-biglietti. Negli Usa sono uscite le prime stime sui prezzi del Mondiale 2026. Per la partita più umile della prima fase si va dai 400 dollari in su. Per la finale si parte da 2.030 dollari".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan