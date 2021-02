Garlando sul Milan: "Due partite non possono smentire un anno intero"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato così del Milan e del momento difficile che sta attraversando: "Due partite non possono smentire un anno intero. I valori restano, la guida sapiente di Pioli pure. Il giovane Diavolo ha perso la leggerezza spensierata che per mesi l’ha fatto volare oltre i suoi limiti, è vero. Ma le cadute possono darle una cattiveria adulta che prima mancava. Se Calha cresce, crescono tutti. E se Pioli troverà una chiave tattica, come l’ha trovata Conte, il Milan continuerà a restare lassù. Domenica nella Capitale un bivio determinante. Anche per la Roma, che non ha mai battuto una grande e proverà a farlo per dare personalità alla tanta classe che ha in casa. Anche Fonseca pare sull’orlo di una svolta virtuosa".