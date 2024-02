Garlando sulla Gazzetta: "Il Milan adesso corre, ma cerca i gol di Leao"

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha parlato dell'ultimo turno di Serie A concentrandosi sul successo del Milan contro il Napoli: "Stasera la Juve può ristabilire le distanze, ma intanto ieri notte il Diavolo si è coricato a un solo punto dalla Signora. Morbida come un cuscino la distanza di 10 punti dall’Atalanta, quarta, e di 13 dal Bologna, quinto, che pure hanno una partita in meno. Terzo posto blindato e secondo nel mirino, grazie alla sesta vittoria nella ultime sette di campionato (più un pari). Un cambio di marcia che ha portato anche un cambio di umore in casa Milan. La solita risposta seria e sapiente di Stefano Pioli alle difficoltà. È in vantaggio di 5 punti sul campionato scorso".

Milan a cui mancano i gol di Leao: "Ha deciso una pepita di Theo Hernandez, pescata in quella miniera d’oro scavata da anni sulla fascia sinistra. Imbeccata deliziosa di Leao, arrivato al settimo assist. In serie A lo precede solo il compagno Giroud (8). Ma per le ambizioni del Milan, ora che ripartono le coppe, deve assolutamente ritrovare il gol. L’ultimo risale a settembre, 142 giorni fa: 3 in tutto. Assurdo, per uno con le sue qualità atletiche e tecniche. Anche ieri Rafa ha sbagliato un paio di gol clamorosi".