Garlando: "Una società si giudica dal suo progetto sportivo. Quello del Milan non funziona, quello dell'Atalanta sì"

Luigi Garlando, giornalista, intervenuto al podcast della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il momento del Milan: "Una società si giudica dal suo progetto sportivo e dai risultati delle squadre. Prima squadra maschile, Milan Futuro, Primavera e prima squadra femminile: non ce n'è una tra le prime cinque. Il distacco complessivo di queste quattro squadre dalla vetta è di 72 punti. Guardiamo invece l'Atalanta: prima in Serie A e quarta in Serie C. Questo è un progetto sportivo che funziona perchè c'è una struttura che funziona.

Al Milan comanda Ibrahimovic che non è nell'organigramma del club, ma è il consigliere del proprietario. Hanno appena mandato via il ds e non si sa chi verrà. Il Milan dello scudetto aveva un trio molto unito composto da squadra-Pioli-Maldini/Massara. Ora queste tre componenti, squadra, allenatore e dirigenza, sono spaccate. C'è poi sempre la frattura tra Elliott e RedBird. La situazione è questa e i risultati parlano chiaro".