Gasperini risponde a Pioli: "Anche il suo Milan può vincere l'Europa League"

Reduce dalla netta vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, Gasperini e la sua Atalanta proseguono nel proprio ottimo momento di forma in campionato, con uno sguardo e un pensiero anche alla futura partita contro il Milan, a San Siro il 25 febbraio. Ha parlato così di Pioli e dei rossoneri il tecnicno dei nerazzurri: queste le sue parole a Sky Sport.

Il Milan e l'Europa League: "Pioli ha dato l'Atalanta come una delle favorite in Europa? Lo ringrazio e lo stimo, ma io dico che c'è anche il suo Milan in lista per poter vincere questa competizione, insieme al Liverpool e al Leverkusen. C'è molta qualità in Europa League, quasi come la Champions, sarà importante dosare bene tutti i giocatori ed evitare infortuni in questo percorso".