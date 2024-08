Gasperini si gode già Brescianini: "Ottimo acquisto, ha grandi qualità ed è un ragazzo perbene, da Atalanta"

vedi letture

Mister Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport dopo il 4-0 rifilato al Lecce al Via del Mare, ha parlato così della prestazione dei suoi nerazzurri e anche di mercato: "Questa sera abbiamo tirato fuori una buona prestazione da tutti i punti di vista. In una situazione apparentemente di difficoltà, i ragazzi sono scesi in campo e hanno giocato molto bene. Avevano grande voglia di giocare la prima di campionato".

Sul ruolo di Brescianini: "Sono partito con Brescianini più centrale, ma poi mi sono accorto che faceva un po' di fatica a smarcarsi e a trovare le distanze giuste. Quindi l'ho spostato a sinistra e si è visto cosa ha fatto. Con Brescianini abbiamo fatto un ottimo acquisto. Oltre alle qualità da calciatore, è un ragazzo perbene di quelli che vanno bene all'Atalanta".