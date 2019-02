Gattuso: “Difficoltà in attacco? Questione di caratteristiche. Dobbiamo riempire meglio l’area”

Il Milan subisce pochi gol ma ha un problema in attacco, segna troppo poco. "Non è un fattore psicologico ma è questione di caratteristiche. Serve riempire di più l'area e spesso c'è pigrizia”, ha detto Gennaro Gattuso durante la conferenza pre Cagliari. “Poi sento le parole di Suso che dice che si sacrifica per questa squadra e fa il terzino, ed è vero. Serve per la compattezza della squadra per non prendere gol, lavorare tutti insieme, ma poi spostandoci in avanti ci vuole voglia anche lì. Abbiamo la forza per fare un certo tipo di calcio, servono voglia e sacrificio. Pensiamo meno e facciamo la differenza, non pensiamo a ciò che dobbiamo fare ma cerchiamo ad ogni costo il nostro obiettivo".