Gattuso: “Mi è piaciuta la frase di Conti, non dimentichiamoci quello che ha subito”

Dopo l’intervista rilasciata da Andrea Conti (“sarei disposto a non giocare per arrivare quarto”), è arrivato il commento di Gennaro Gattuso in conferenza stampa: “Mi è piaciuta la sua frase, rispecchia la nostra mentalità e sono contento. Non dimentichiamoci quello che ha subito Andrea, è un giocatore importante e prima di farsi male era terzino della Nazionale. Oltre a lui ci sono tanti che non stanno giocando tanto, ma tutti devono rispettare le scelte. Le scelte non le faccio per simpatia o antipatia. Dobbiamo continuare su questa strada”