Gattuso su Caldara: "Sta meglio ma non ancora ai livelli di Biglia, deve sentirsela lui"

C'è ancora da aspettare per rivedere in campo Mattia Caldara. Ne ha parlato mister Gattuso in conferenza stampa: "Sta lavorando, in questo momento dobbiamo finire il suo percorso e ascoltare le sensazioni del ragazzo. Viene da un infortunio grave, lavora con grandissima voglia e deve sentirsela il ragazzo per lavorare con il gruppo. Ancora non è ai livelli di Biglia ma sta meglio, deve finire il lavoro atletico".